Общая смертность от заболеваний снизилась в Сахалинской области
Общая смертность от заболеваний снизилась в Сахалинской области за январь-июнь 2020 года. По сравнению с первым полугодием 2019-го смертность от болезней системы кровообращения снизилась на четверть, от новообразований – на 16%.
"Добиться успеха врачам во многом помогает оснащение островных медучреждений. В этом году в КДЦ введен в эксплуатацию единственный в России ультразвуковой аппарат для скрининга молочных желез, а в городской больнице им. Анкудинова – магнитно-резонансный томограф. В областной больнице и Тымовской ЦРБ запустили в работу самые современные ангиографы. В районы области направлены 11 новейших реанимобилей. Это самая крупная партия специализированных автомобилей класса С, которые поступали в регион", – сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Еще один эффективный механизм – привлечение квалифицированных кадров. За шесть месяцев в островные медучреждения пришли 105 новых врачей-специалистов и 47 медработников среднего звена.
Записаться к врачу и получить всю необходимую информацию по вопросам медицины жителям области помогает телефонная служба 1-300. Операторы сервиса уже отработали более 200 тысяч обращений. Новшеством этого года стала система интеллектуального обзвона: она напоминает пациентам о грядущем визите к врачу.
Жители региона уже признали доступными 22 медицинских учреждения. Задача – до конца года сделать таковыми все островные поликлиники.
Имеющая база в сфере здравоохранения позволила выстроить эффективную систему борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Для диагностики COVID-19 организована работа двух лабораторий с мощностью 2,5 тысячи анализов в сутки.
При наличии медицинских показаний применяется компьютерная томография. За полгода проведено более 34 тысяч обследований. В результате выявлено более 1 тысячи пневмоний, а также 134 случая подозрения на туберкулез и 135 – на рак легких.
Медицинские учреждения области оснащены всем необходимым оборудованием для борьбы с инфекцией. В арсенале – 181 аппарат ИВЛ. Для лечения заболевших развернут инфекционный госпиталь на 630 коек. Важным результатом этой работы стало то, что в регионе не зарегистрировано смертей от новой коронавирусной инфекции.
К борьбе с COVID-19 привлечены 63 бригады скорой медицинской помощи, а также врачи медицинской профилактики, стоматологи, дерматологи, психиатры, фтизиатры, студенты Сахалинского базового медицинского колледжа. Дополнительное обучение прошли около 600 медработников.
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