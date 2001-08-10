В двух домах Углегорский появился интернет

«Сахалин. Онлайн» помог жителям Углегорского района получить доступ к современным услугам связи.

Широкополосным доступом в Интернет обеспечили два дома Углегорского городского округа. Один расположен в райцентре (улица Войтинского, 17А), другой – в селе Шахтерск(улица Коммунистическая, 3А). Ранее о необходимости проведения такой работы жители населенных пунктов сообщали через портал «Сахалин. Онлайн». Чтобы её выполнить, представители областного министерства цифрового и технологического развития связались с компанией ПАО «Ростелеком».

В результате провайдер принял решение о строительстве волоконно-оптических линий связи к указанным домам. К сегодняшнему дню все монтажные работы завершены. Сахалинцы получиливозможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Также островитянам стали доступны цифровые услуги компании – «Умный дом», «Видеонаблюдение» и телефония, а также сервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. В коллекции фильмов, сериалов и концертов – 30 тысяч позиций.

Всего современными услугами связи в Углегорске и Шахтерске обеспечены 8 тысяч семей.

Отметим, совместная работа министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области и ПАО «Ростелеком» приводит к планомерному расширению оптической инфраструктуры в городах и селах островного региона. При поступлении коллективных заявок о необходимости подключения к Интернету работы выполняются быстрее.

В течение 2020 коммуникационная компания планирует проложить в области около 700 километров оптоволоконных линий.