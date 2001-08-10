Вторая половина следующей недели будет дождливой на Сахалине

Теплые ясные выходные ждут сахалинцев и курильчан. Кратковременные дожди пройдут на севере Сахалина только в воскресенье. На остальной территории дождей не будет. А вот на следующей неделе начнутся дожди, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский УГМС.

На выходных температура в северных и центральных районах ночью 7…12°, днём 20…25°, в южных районах ночью 10…15°, в субботу в долинах 6…11°, днём 20…25°.

В Южно-Сахалинске в выходные дни без осадков, температура в субботу ночью 7…9°, в воскресенье 10…12°; днём воздух прогреется до 23…25°.

В понедельник характер погоды не изменится, со вторника западные потоки будут приносить с материка влажный воздух с дождями. На юге будет по-прежнему тепло, а на севере дневные температуры не превысят 13…18°.

На Курильских островах в выходные дни на юге гряды без осадков, на севере небольшой дождь. Температура 10…15°, днём на юге 18…23°. В начале недели фронты с Тихого океана определят погоду с дождями на юге гряды, на севере под влиянием антициклона дождя не будет. К концу недели дожди придут и на север.