Вторая половина следующей недели будет дождливой на Сахалине
Теплые ясные выходные ждут сахалинцев и курильчан. Кратковременные дожди пройдут на севере Сахалина только в воскресенье. На остальной территории дождей не будет. А вот на следующей неделе начнутся дожди, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский УГМС.
На выходных температура в северных и центральных районах ночью 7…12°, днём 20…25°, в южных районах ночью 10…15°, в субботу в долинах 6…11°, днём 20…25°.
В Южно-Сахалинске в выходные дни без осадков, температура в субботу ночью 7…9°, в воскресенье 10…12°; днём воздух прогреется до 23…25°.
В понедельник характер погоды не изменится, со вторника западные потоки будут приносить с материка влажный воздух с дождями. На юге будет по-прежнему тепло, а на севере дневные температуры не превысят 13…18°.
На Курильских островах в выходные дни на юге гряды без осадков, на севере небольшой дождь. Температура 10…15°, днём на юге 18…23°. В начале недели фронты с Тихого океана определят погоду с дождями на юге гряды, на севере под влиянием антициклона дождя не будет. К концу недели дожди придут и на север.
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