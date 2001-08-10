Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
Сегодня 08:26
74,42|87,90|44,24
Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

День флага отметили в Южно-Курильском районе

День флага отметили в Южно-Курильском районе

На Кунашире в пгт Южно-Курильск и в с. Крабозаводское на  Шикотане прошли мероприятия в честь Дня флага России. Сотрудники департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики Южно-Курильского городского округа организовали флешмобы «Флаг России – наша гордость», мастер-классы, конкурсы детского рисунка, стихов, а на островных спортивных площадках для воркаута прошли соревнования юношей.

Работники островных библиотек раздавали соответствующую литературу и свои, специально изготовленные для данного случая, буклеты, сообщили в администрации района.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?