День флага отметили в Южно-Курильском районе

На Кунашире в пгт Южно-Курильск и в с. Крабозаводское на Шикотане прошли мероприятия в честь Дня флага России. Сотрудники департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики Южно-Курильского городского округа организовали флешмобы «Флаг России – наша гордость», мастер-классы, конкурсы детского рисунка, стихов, а на островных спортивных площадках для воркаута прошли соревнования юношей.

Работники островных библиотек раздавали соответствующую литературу и свои, специально изготовленные для данного случая, буклеты, сообщили в администрации района.