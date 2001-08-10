Образовательные организации Поронайска готовы к новому учебному году

В период с 3 по 8 августа в Поронайском городском округе была проведена приемка 22 образовательных учреждений к новому учебному году. Все учреждения приняты.

На подготовку образовательных организаций было выделено более 7 млн. рублей. Проведены текущие ремонты, приобретено оборудование на обеспечение пожарной безопасности, выполнены антитеррористические мероприятия.

В общеобразовательные учреждения района поступило 9880 учебников на сумму 4 181 095 рублей. Все учащиеся будут обеспечены бесплатными учебниками, а ученики начальной школы получат учебники в двух экземплярах. Новое оборудование и мебель для кабинетов физики, информатики, химии получили 6 общеобразовательных учреждений.

Проведены косметические ремонты пищеблоков во всех образовательных учреждениях, а в 6 образовательных организациях на пищеблоках заменено технологическое оборудование, приобретен необходимый инвентарь.

В МКОУ СОШ с. Гастелло, МБОУ СОШ с. Восток, МБОУ СОШ пгт Вахрушев подготовлены помещения для создания центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста".

Бесплатным горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 5-11 классов, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, дети из многодетных семей, из числа коренных малочисленных народов Севера, дети из семей, где единственный родитель воспитывает двоих и более несовершеннолетних детей а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват детей, получающих горячее питание в школах, в том числе за счет родительских средств составляет более 80%, при этом начальная школа обеспечена питанием 100%.

Образовательные учреждения Поронайского района начнут новый учебный год в очном образовательном формате, с соблюдением рекомендаций и требований Роспотребнадзора. 1 сентября общебразовательные учреждения готовы принять 2800 учеников. Впервые школьный порог переступят около 280 ребят. Учебный процесс будет организован в одну смену.