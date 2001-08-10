Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ветерана труда в Поронайске поздравили с 90-летием

Ветерана труда в Поронайске поздравили с 90-летием

20 августа отметил свой юбилей Шестаков Михаил Петрович. Приехал на Сахалин по зову сердца в 1953 году из Читинской области. Был бригадиром и комсоргом. Работал в организации «Дорстрой», «Шахстрой», ООО «РЖД» ПЧ22 в должности каменьщик-монтажник. Руками Михаила Петровича построены дома по улицам: Октябрьская, Восточная, Победы, Ленина, Сахалинская. Также он занимался строительством таких объектов как детский сад «Ласточкино гнездо», школы № 4 и № 7. Принимал участие в строительстве жилых домов в других городах и поселках Сахалина. В их число входят Южно-Сахалинск, Макаров, пос. Взморье, пос. Восточный  и т.д. Михаилу Петровичу присвоено почетное звание «Ветеран труда» за добросовестный многолетний труд.

Поздравил именинника мэр Поронайского городского округа Александр Радомский. В адрес юбиляра прозвучали пожелания здоровья и добра.

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