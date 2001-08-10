Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без света остались некоторые южносахалинцы

Без света остались некоторые южносахалинцы

Сегодня, 24 августа, часть потребителей в некоторых городах и селах Сахалина останется без света. Причина - плановые работы.

Как сообщает филиал "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго", с 09:00 до 17:00 без света останутся дома по адресам:

- ул. Авиационная, 14, 57, 63, 64, 67, 69, 74, 74-а, 76, 78, 80, 82, 88, 90;

- ул. Больничная, 33-а, 39-б, 43;

- ул. Инженерная, 3, 16-55, 57-61, 63;

- ул. Корсаковская, 1-28, 35, 35-б;

- ул. Ленина, 456, 468, 489, 489-а, 491, 493, 519, 521, 531, 537, 547, 551, 551-а,в, 553;

- ул. Набережная, 18, 18-а, 18-б, 20-45-а;

- ул. Отдаленная, 49-б,в, 51, 51-б, 53, 53-а,б, 55, 55-б, 57, 64, 64-а, 66, 68;

- ул. Придорожная, 1-17, 19, 21, 23-35-а, 37;

- пер. Водный, 3-19 (нечет), 10, 12, 17, 18, 18-а, 20, 21, 23;

- пер. Корсаковский, 11, 12, 14, 16-18, 21, 22, 25, 26, 28;

- пер. Медицинский, 43, 45, 47, 51-57, 58, 60-62, 64;

- пер. Школьный, 18, 20, 20-а, 51-а, 53-а,б, 55, 55-а, 55-в,г, 57-а, 58-а, 61-а,б, 63, 73.

Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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