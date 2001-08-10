Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся без холодной воды

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся без холодной воды

Половина Южно-Сахалинска останется без холодной воды.

Как сообщают в администрации областного центра, причина ограничений - ремонт на сети водопровода. Воду отключат в 20:00 24 августа и вернут в 12:00 25 августа.

Без холодной воды будут:

  • 1, 2, 3, 4, 10 микрорайоны;
  • 1, 2, 3 укрупненные кварталы ( район ул.Сахалинская-Ленина-Пограничная-Вокзальная);
  • район пр.Мира-Сахалинская-Крюкова-Бумажная;
  • район Владимировка (от ул. Железнодорожная до ул.Лермонтова);
  • новый планировочный район Дальнее.

Телефон диспетчерской службы МКП "Городской водоканал": 72-32-40.

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