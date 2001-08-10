Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
Сегодня 08:27
74,42|87,90|44,24
Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Городской бассейн закрыли для проведения профилактических и ремонтных работ

Городской бассейн закрыли для проведения профилактических и ремонтных работ

Городской бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска закрывается на плановое ежегодное техническое обслуживание, которое традиционно проводят перед началом учебного года.  Работы продлятся с 20 августа по 6 сентября.

Как сообщают в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму
администрации областного центра, за это время в бассейне проведут необходимые плановые профилактические и ремонтные работы.

Тренировки начнутся 7 сентября. С того же дня бассейн смогут посещать и горожане.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?