Городской бассейн закрыли для проведения профилактических и ремонтных работ

Городской бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска закрывается на плановое ежегодное техническое обслуживание, которое традиционно проводят перед началом учебного года. Работы продлятся с 20 августа по 6 сентября.

Как сообщают в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму

администрации областного центра, за это время в бассейне проведут необходимые плановые профилактические и ремонтные работы.

Тренировки начнутся 7 сентября. С того же дня бассейн смогут посещать и горожане.