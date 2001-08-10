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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Городской бассейн закрыли для проведения профилактических и ремонтных работ
Городской бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска закрывается на плановое ежегодное техническое обслуживание, которое традиционно проводят перед началом учебного года. Работы продлятся с 20 августа по 6 сентября.
Как сообщают в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму
администрации областного центра, за это время в бассейне проведут необходимые плановые профилактические и ремонтные работы.
Тренировки начнутся 7 сентября. С того же дня бассейн смогут посещать и горожане.
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