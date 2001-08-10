Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Цены на бензин в Южно-Сахалинске выросли

На 2,5 рубля подорожал бензин АИ-95 и АИ-98 на самой дешёвой заправке Южно-Сахалинска. Кроме неё цены подняли шесть АЗС островной столицы. Об этом сообщает Telegram-канал @sstoit, администраторы которого промониторили стоимость топлива за минувшую неделю.

По данным наблюдателей, цены на некоторые виды ГСМ подняли "Альянс" (+2 рубля), "АТТЕ" (+2 рубля), "Деником-Сервис" (+1 рубль), "Карат" (+2,5 рубля), "РН-Востокнефтепродукт" (+0,25 рубля), "СахЛидер" (+0,5 рубля). 2,5 рубля с цены дизтоплива сбросила только АЗС "Атте".

На данный момент статус самой дешёвой заправки Южно-Сахалинска делят "РН-Востокнефтепродукт" и "Карат":

  • АИ-92 - 46,45 рубля / литр ("РН-Востокнефтепродукт");
  • АИ-95 - 48,1 рубля / литр ("РН-Востокнефтепродукт");
  • АИ-98 - 50 рублей / литр ("Карат");
  • ДТ - 51,81 рубля / литр ("Карат").

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