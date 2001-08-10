По темпам снижения уровня бедности Сахалинская область лидирует в России

В Сахалинской области около 4 тысяч малоимущих семей сняли с учета с начала года. Как сообщают в пресс-службе островного правительства, по темпам снижения уровня бедности островной регион занимает лидирующие позиции в России.

В начале 2020 года число сахалинцев и курильчан с невысоким доходом составляло 20792 человека. За полгода удалось повысить благосостояние и снять с учета в качестве малоимущих 3810 человек.

Добиться снижения уровня бедности помогло введение новых мер социальной поддержки на сумму около 1 миллиарда рублей. Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет начали предоставлять ежемесячные выплаты – 8 тысяч рублей.

Помимо того, с этого года для регионального материнского капитала исключили возрастное ограничение. Теперь 150 рублей получают все мамы первенцев. А материнский капитал при рождении второго ребенка увеличили до 250 тысяч рублей.

Возобновились выплаты на приобретение автомобиля для семей, где воспитывается пять и более детей. Размер помощи – до 1 миллиона рублей. С начала года этой мерой поддержки воспользовались 44 сахалинских семей.

440 семей с помощью государства улучшили свои жилищные условия. Ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи получили единовременные выплаты в размере от 2,8 до 8,5 миллионов рублей на приобретение жилья.

С этого года расширились возрастные границы проекта «Сахалинское долголетие». Теперь право бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия получили сахалинцы и курильчане в возрасте от 55 лет. Ранее участниками могли стать люди 65+.

Участникам проекта стала доступна единая карта сахалинца – это банковская карта для жителей островного региона на основе платежной системы МИР. С ее помощью можно бесплатно, посещать учреждения культуры и спорта, а также получать скидки в магазинах и аптеках – от 1,5 до 10 процентов. Владельцы карты старше 70 лет имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте.