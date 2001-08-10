Жителей Сахалинской области приглашают стать участниками программы профессионального переобучения
Бесплатно получить навыки в рамках 14 компетенций смогут выпускники образовательных организаций, граждане, состоящие на учете в центрах занятости и те, кто оказался под риском увольнения в связи с пандемией. Программа реализуется во всех регионах страны в рамках нового федерального проекта с привлечением инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
Главная задача – оказать меры поддержки в сфере занятости, а также предоставить россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
В Сахалинской области в перечень включены 14 профессий, по которым есть вакансии для трудоустройства, и профессиональные компетенции, востребованные работодателями: «Кондитерское дело», «Облицовка плиткой», «Обработка листового металла», «Парикмахерское искусство», «Плотницкое дело», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование (возможно дистанционное обучение)», «Столярное дело», «Технологии моды», «Управление бульдозером», «Флористика», «Хлебопечение», «Электромонтаж».
– Мы начали прием заявок 15 августа. Уже есть более трех десятков желающих обучиться представленным профессиям. Точная квота на количество соискателей будет представлена агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ближайшее время. Обучение начнется в сентябре, и мы ориентируемся, что пройти его смогут около полутора тысяч человек. Курс по каждой из компетенций в среднем будет расписан на 144 часа, – отметила заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Мария Козлова.
Обучение проведут на площадках, организованных по международным стандартам Worldskills. В островном регионе трехмесячные курсы организуют в Сахалинском техникуме сервиса, Сахалинском техникуме строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сахалинском промышленно-экономическом техникуме, а также в политехнических центрах №5 и №3.
По окончании обучения выпускник получит два документа об образовании: свидетельство (сертификат) учебного заведения о переподготовке, а также Skills-паспорт Worldskills.
Оставить заявку можно самостоятельно на сайте: https://express.worldskills.ru/, либо обратившись в агентство по развитию человеческого капитала по электронной почте: Sakhalin.archk@gmail.com.
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