Сахалинская область входит в период сезонной заболеваемости
Заболеваемость ОРВИ в Сахалинской области за прошедшую неделю увеличилась на 14%. Еженедельно врачи регистрируют от 500 до 550 новых случаев. В этом нет ничего необычного - постепенно регион входит в период сезонной заболеваемости. Случаев гриппа еще не регистрировали, сообщили в минздраве региона.
Особенностью данного сезона является соседство типичных ОРВИ и COVID-19. Больных постепенно будет всё больше, поэтому людям необходимо предпринимать меры профилактики, чтобы избежать заражения.
- В сентябре начнется сезонная вакцинация от гриппа. В этом сезоне особенно важно обезопасить себя. Обычная ОРВИ имеет схожие симптомы с гриппом и коронавирусной инфекцией. У организма должно быть как можно меньше слабых мест для проникновения вирусов. Вакцина от гриппа проверена многолетним использованием. В Сахалинской области не зарегистрировано случаев осложнений после прививки, - рассказала врач-терапевт поликлиники № 4 Анна Сможная.
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