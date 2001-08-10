Сахалинские учащиеся теперь будут меньше видеться друг с другом в школах
Ступенчатую систему планируется ввести в школах Сахалинской области. Так ученики будут реже сталкиваться друг с другом и, следовательно, меньше контактировать. Это решение озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время визита в школу № 7 Поронайска, сообщили в правительстве региона.
Для больших школ, которые работают в одну смену, предлагается растянуть её. Утром ученики будут приходить на уроки в несколько потоков и с интервалом во времени. Таким образом, ребята будут меньше пересекаться в раздевалке, столовой, в разное время будет проходить большая перемена. При этом количество учебных часов для школьников останется прежним, подчеркнул губернатор.
Валерий Лимаренко поручил министру образования Сахалинской области Анастасии Киктевой до понедельника принять индивидуальное решение для каждой школы. В небольших сельских школах будет действовать кабинетная система. В начальном звене тоже планируется оставить образовательный процесс без изменений. В больших школах за каждым классом закрепят кабинет: чтобы ребята меньше передвигались из помещения в помещение, учителя сами будут приходить к ним на уроки.
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