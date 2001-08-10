"Безопасный город" помогает расследовать преступления
Система "Безопасный город" позволяет существенно снизить преступность в Сахалинской области. Об этом представители силовых структур рассказали в ходе заседания рабочей группы по развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Совещание провел зампред Вячеслав Аленьков, сообщили в правительстве Сахалинской области.
С помощью системы биометрического поиска сегодня расследуется большая часть преступлений. Так, с начала года цифровые технологии позволили выявить 20 находящихся в розыске людей и своевременно провести более 100 оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в противоправной деятельности.
Собравшимся сообщили, что благодаря АПК "Безопасный город" люди, находящиеся в розыске, не могут находиться на территории области анонимно - информацию об их местонахождении сразу направляют в правоохранительные органы.
- Обеспечение безопасности на островах - одна из ключевых задач областных властей. Её необходимо решать с применением современных технологий. Благодаря такому подходу, теперь для людей, которые совершили преступление и находятся в розыске, нет никакого смысла посещать нашу область - их сразу же распознает цифровая система идентификации. Все въезжающие и уезжающие граждане контролируются уполномоченными органами, что в разы повышает безопасность региона, - подчеркнул Вячеслав Аленьков.
Устройства фото- и видеофиксации работают в местах с наибольшей проходимостью - на аэровокзалах, морских портах, МФЦ, а также в торгово-развлекательном комплексе "Сити Молл". В ходе заседания власти решили до конца 2020 года оснастить такой техникой торгово-развлекательный центр "МегаБерезка".
Кроме того, если раньше систему "Безопасный город" внедряли только в Южно-Сахалинске, то теперь её развивают на территории всего островного региона.
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