На Сахалине увеличат выплаты на лечение детей-инвалидов за пределами области
Сахалинским семьям с детьми-инвалидами увеличили выплату при выезде на лечение или реабилитацию за пределы области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такую адресную помощь предоставляют за счет областного бюджета один раз в год. Выплату можно использовать на лечение, консультацию, обследование и реабилитацию ребенка-инвалида при выезде в российские медучреждения, которые не работают по госзаказу. В этом году сумму единовременной выплаты увеличили со 100 до 128 тысяч рублей.
– Размер выплаты не менялся с 2014 года, когда ее ввели. Поэтому нынешнее увеличение рассчитано с учетом индексации мер социальной поддержки за предыдущие годы. По заявлениям, поданным с 14 августа, выплата предоставляется в повышенном размере – до 128 тысяч рублей в год, – рассказала начальник отдела модернизации социальных выплат регионального министерства социальной защиты Елена Степанова.
При выезде детей-инвалидов за пределы области на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование), за счет выплаты возмещаются расходы на проезд до пункта назначения и обратно. Также средства можно использовать на аренду жилья, оплату дополнительных лекарств и курсов лечения (например, массаж или занятия с логопедом).
За назначением социальной помощи нужно обращаться с заявлением в органы социальной защиты или МФЦ по месту жительства. Необходимо предоставить паспорт сопровождающего родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, направление (вызов) на лечение либо документы, подтверждающие уже понесенные расходы (квитанции, билеты, чеки) и реквизиты банковского счета для перечисления средств.
С начала года в Сахалинской области этой мерой поддержки уже воспользовались более 140 семей с детьми-инвалидами на общую сумму 13,5 миллиона рублей. Всего на эти цели в областном бюджете этого года предусмотрено около 30 миллионов рублей.
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