Сахалин готов к Всероссийскому молодежному патриотическому слёту "ОстроVа 2020"
Сахалин готов к Всероссийскому молодежному патриотическому слёту "ОстроVа 2020". Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Масштабное мероприятие пройдет на нескольких площадках региона с 30 августа по 4 сентября. Участие в слёте примут 500 гостей из 75 российских регионов и 500 жителей Сахалинской области.
Организационные вопросы обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
По словам руководителя сахалинского минздрава Владимира Кузнецова, на каждом мероприятии в рамках слёта будут дежурить медики. Кроме того, все приезжие участники обязаны предоставить справки об отрицательном тесте на ковид.
О готовности к "Островам" доложили и главы других ведомств.
Так, минтранс обеспечит доставку участников мероприятий на автобусах. Все водители прошли медосмотр. Министерство сельского хозяйства и торговли, ответственное за питание, заключило договоры с подрядчиками. Министерства образования и спорта подготовили точки размещения участников и площадки, на которых будут проходить различные мероприятия.
Обеспечивать правопорядок в усиленном режиме в дни проведения слёта готовы сотрудники полиции и Росгвардии.
Главным событием слёта станет одноименный форум. Его программа пройдет по шести направлениям: "Острова Будущего", "Острова Победы", "Острова Мира", "Острова Впечатлений", "Острова Перемен", "Острова Медиа".
Всероссийский слёт откроется утром 31 августа в бизнес-центре "Столица". Вечером участников и гостей мероприятий ждет большой концерт на площади перед Домом правительства. В течение нескольких дней участники будут работать по своим направлениям, в том числе в Смирныховском районе. Там будет разбит лагерь поисковиков и состоится первая профессионально подготовленная, историческая реконструкция "Штурм полицейского поста Хандаса", который проходил 11-12 августа 1945 года.
На аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе ребята примут участие в экологической акции, квестах и "Гонке героев".
В рамках культурной программы участники посетят СТК "Горный воздух" с вечерними развлекательными мероприятиями, побережье Охотского моря, питомник ездовых собак и оленей. Кроме того, для молодежи организуют экскурсии по достопримечательностям Южно-Сахалинска.
3 сентября молодежь примет участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. В этот же день во Дворце спорта "Кристалл" состоится церемония закрытия Всероссийского слёта.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Сайт слета: www.ostrova2020.ru.
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