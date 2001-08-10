16 случаев ветряной оспы зафиксировано в Сахалинской области за прошедшую неделю
На Сахалине на минувшей неделе к врачам по поводу укусов клещей обратились 19 человек. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество - в Южно-Сахалинске (15), по одному обращению в Невельском, Поронайском, Углегорском, Холмском районах.
За семь дней зарегистрировано 4 случая клещевого боррелиоза, в Южно-Сахалинске - 2, в Смирныховском и Тымовском районах по 1 случаю.
Специалисты напоминают, что снятого клеща можно исследовать на инфицированность возбудителями клещевого вирусного энцефалита и клещевого бореллиоза. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28а, телефон: (4242) 46-03-38.
За прошедшую неделю зарегистрировано 76 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе среди детей до 17 лет - 54, 9 из них холят в детские сады. Показатель заболеваемости ОКИ на 46,2% выше уровня заболеваемости предыдущей недели и ниже на 81,2% максимального многолетнего уровня.
Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Томаринском, Смирныховском, Углегорском районах и Южно-Сахалинске.
Зарегистрировано 4 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 17 лет.
По области зарегистрировано 158 случаев заболевания внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести - 30 случаев, средней степени - 122, тяжелой - 6 случаев.
За прошедшую неделю зафиксировано 16 случаев ветряной оспы, 4 из них - у дошколят.
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