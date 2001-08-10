Призы и сертификаты разыграют на празднике

Праздник "Шёпот звёзд" состоится 28 августа в 18:00 на средней площадке СТК "Горный воздух". В прошлом году он собрал порядка 2000 человек.

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, для гостей выступят музыкальная группа "ART" и ансамбль "Русский терем". Также в программу войдут выступления вокалистов и танцевальных коллективов.

Деревянные игры, мыльные пузыри, аквагрим, дженга, мастер-классы - это лишь часть развлечений, которые будут ждать гостей "Шёпота звезд". Сделать фото посетителям предлагают на фотозоне праздника, а выиграть призы и сертификаты от партнеров можно будет в лотерее. Посетители также смогут раскрасить большую общую картину.

- Сахалинцев ждет насыщенная программа, много сюрпризов и приятных эмоций. На нижней площадке гостей будут встречать ребята из "Автозвука" - автомобили с мощной акустической системой. Помимо развлечений и музыкальной программы, мы подготовили большую зону кейтеринга, поэтому остаться голодным будет сложно, - рассказала специалист по связям с общественностью комплекса Анастасия Ульянова.

Организаторы напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и надевать маску при подъеме на канатной дороге, а также обрабатывать руки (средства для обработки рук предоставят бесплатно).

28 августа канатная дорога будет работать до 23:00. Возможен перенос мероприятия в связи с погодными условиями.