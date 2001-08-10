В сахалинских медучреждениях увеличили время общения врача и пациента
В сахалинских медучреждениях увеличили время общения врача и пациента. Технологии «бережливого производства» позволили улучшить работу амбулаторий и поликлиник в Анивском, Холмском и Тымовском районах, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Пациенты Троицкой врачебной амбулатории теперь в среднем на 30 процентов быстрее проходят диспансеризацию и профилактические медосмотры. При этом время общения непосредственно с доктором длится примерно на 70 процентов больше. Таких результатов удалось добиться благодаря перераспределению нагрузки между врачом и медсестрой, переходу на электронную медицинскую документацию, оптимизацию «логистики пациентов».
– Почти половина от общего времени приема у человека раньше уходила на заполнение анкеты. Сейчас мы организовали анкетирование до визита к терапевту. Таким образом, пациенту не приходится несколько раз приходить в поликлинику, а у терапевта появляется возможность принимать больше людей, – отметил заместитель главного врача Анивской центральной районной больницы Иван Хавренко.
В поликлинике Тымовской ЦРБ ввели новую модель по вакцинации взрослых. Здесь сформировали единую базу пациентов у участковых врачей и реорганизовали рабочее пространство прививочного кабинета.
– Появилось просторное помещение с зоной ожидания. Все предметы, необходимые медсестре, теперь находятся на виду. Кабинет оснастили автоматизированным рабочим местом. Все это позволило нашим пациентам сократить потери времени на ожидание в очереди с 26 до 6 минут, – рассказал заведующий поликлиникой Денис Коротаев.
«Бережливые» технологии внедрили также в работу регистратуры амбулатории села Яблочного Холмского района. Здесь организовали систему навигации и разделили потоки пациентов по цели посещения, а также разработали порядок движения амбулаторных карт и внедрили запись на прием по телефону. Такие меры позволили в два раза сократить время, которое пациенты проводят в ожидании в регистратуру.
– «Бережливое производство» – это самый короткий путь к инновациям с минимальными вложениями. Мы в этом убедились на примере реализованных проектов. Они заставляют задуматься об оптимизации и упрощении самых разных процессов в отраслях экономики островной области, – отметил министр по эффективному управлению регионом Олег Попов.
Отметим, что благодаря программе «Эффективный регион» удалось улучшить работу подведомственных учреждений министерств здравоохранения, образования, социальной защиты, а также предприятий сельского хозяйства и торговли, областных и муниципальных органов власти.
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