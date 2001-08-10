Счётная палата выяснила, что ПФР недоплачивает россиянам пенсию
Счётная палата по итогам проверки ПФР выявила проблему, при которой российские пенсионеры недополучали свои деньги. Нарушения прав нашли в 53% проверенных случаев, сообщает RT со ссылкой на информацию ведомства.
"Для каждого участника системы открыт Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица (ИЛСЗЛ). В нем представлены личные данные граждан от общих до профессиональных, включая электронную трудовую книжку с 2020 года", - говорится в сообщении.
Нередко, как отмечают в ведомстве, у одного пенсионера может быть нескольких таких счетов с одним и тем же присвоенным номером (СНИЛС), что ведёт к определённым проблемам при начислении выплат.
"В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться, исходя из взносов по всем счетам", - указывается в заявлении.
В Счётной палате заявили, что нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев.
"Фонд объединил счета почти 90 тысяч пенсионеров. Чтобы исключить нарушения, назначенные пенсии этих пенсионеров нужно дополнительно проверить и произвести соответствующие доплаты", - сказано в тексте.
Кроме того, выявлены проблемы с актуализацией данных системы, при которых изменения в жизни человека не всегда "своевременно отражаются на лицевом счёте в Пенсионном фонде".
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