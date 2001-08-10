Тихоокеанское
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска 25 августа осталась без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска 25 августа осталась без холодной воды
Часть Южно-Сахалинска 25 августа осталась без холодной воды. Как сообщают в администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на сети водопровода холодную воду отключат 14:30 до 18:00 в в районе ул.Ленина-Украинская-Физкультурная-Бумажная.
 
Телефон диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40.

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