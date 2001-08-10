Тихоокеанское
информационное агентство
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Расписание форума «Армия-2020»
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Расписание форума «Армия-2020»

Администрация Южно-Курильска приглашает курильчан стать участниками военно-технического форума «Армия-2020», который будет проходить в пгт. Южно-Курильск с 27 августа по 29августа.

 

  Программа форума «Армия-2020» 

 

27 августа 2020 года

Место:

пгт. Южно-Курильск

Дата:

27 августа 2020 года

Время:

12.00-15.00

Площадь Ленина

начало в 12-00 ч.

Торжественное открытие военно-технического форума «Армия-2020» (выступление официальных лиц и представителей воинской части,  чествование граждан)

 

- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151

 

- показ специализированной техники «Аварийно -спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций в пгт. Южно-Курильск»

 

- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»

 

- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту

 

- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь

 

- концертная программа

Памятник «Воину-освободителю» по ул. 3-е Сентября

- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед

 

- мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.

28 августа 2020 года

Место:

пгт. Южно-Курильск

Дата:

28 августа 2020 года

Время:

12.00-14.00

Площадь Ленина

- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151

 

- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»

 

- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту

 

- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь

 

- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед

 

- мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.

 

29 августа 2020 года

Место:

пгт. Южно-Курильск

Дата:

29 августа 2020 года

Время:

11.00-14.00

Площадь Ленина

начало в 11-00 ч.

Закрытие военно-технического форума «Армия-2020»

 

- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151

 

- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»

 

- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту

 

- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь

 

-концертная программа

Памятник «Воину-освободителю» по ул. 3-е Сентября

- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед

 

-мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.

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