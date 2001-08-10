Расписание форума «Армия-2020»
Администрация Южно-Курильска приглашает курильчан стать участниками военно-технического форума «Армия-2020», который будет проходить в пгт. Южно-Курильск с 27 августа по 29августа.
Программа форума «Армия-2020»
27 августа 2020 года
Место:
пгт. Южно-Курильск
Дата:
27 августа 2020 года
Время:
12.00-15.00
Площадь Ленина
начало в 12-00 ч.
Торжественное открытие военно-технического форума «Армия-2020» (выступление официальных лиц и представителей воинской части, чествование граждан)
- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151
- показ специализированной техники «Аварийно -спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций в пгт. Южно-Курильск»
- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»
- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту
- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь
- концертная программа
Памятник «Воину-освободителю» по ул. 3-е Сентября
- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед
- мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.
28 августа 2020 года
Место:
пгт. Южно-Курильск
Дата:
28 августа 2020 года
Время:
12.00-14.00
Площадь Ленина
- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151
- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»
- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту
- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь
- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед
- мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.
29 августа 2020 года
Место:
пгт. Южно-Курильск
Дата:
29 августа 2020 года
Время:
11.00-14.00
Площадь Ленина
начало в 11-00 ч.
Закрытие военно-технического форума «Армия-2020»
- статический показ 5 единиц вооружения военной и специальной техники Сухопутных войск от войсковой части 71435 из них: в том числе: БМ-21 «ГРАД» – 1 ед., БТР80 – 1 ед., ПАК-200 – 1 ед., КП-130 – 1 ед., миномёт 2Б-21, ПТУР 9П-151
- демонстрационный показ результатом программ «Прорыв-2020» и «Кулибин»
- работа полевого пункта отбора на военную службу по контракту
- приготовление и раздача «солдатской каши» и чая из полевых кухонь
-концертная программа
Памятник «Воину-освободителю» по ул. 3-е Сентября
- статический показ 7 единиц вооружения военной техники Сухопутных войск и Тихоокеанского флота, из них: танк Т-72 Б1 – 1 ед., САУ 2С-5 – 1 ед., МТ-ЛБВ-МК – 1 ед., ПТС – 1 ед., ГМЗ – 1 ед., БЗРК «БАЛ» - 2 ед
-мастер-класс по практической стрельбе из страйкбольного оружия.
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