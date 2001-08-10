Исследования методом низкодозной КТ легких возобновили в КДЦ Южно-Сахалинска

Исследования методом низкодозной КТ легких на выявление заболеваний органов дыхания возобновили в КДЦ Южно-Сахалинска. Кампания по профилактике рака легких стартовала в августе прошлого года. До пандемии коронавирусной инфекции провели более 5 тысяч исследований, выявили сотни заболеваний. Помимо онкологии, специалисты обнаруживают туберкулез, сердечно-сосудистые патологии.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, из-за распространения коронавирусной инфекции аппаратуру задействовали для обследования пациентов и лиц из групп риска для выявления осложнений COVID-19.

"В связи со стабилизацией работы по коронавирусной инфекции в консультативно-диагностическом центре продолжается кампания по профилактике рака легких. Исследования будут проводить в будние и выходные дни, запись по телефону 1300", - рассказывают в региональном Минздраве.