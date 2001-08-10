Развивать туризм на Южных Курилах планируют за счет инвесторов
Развивать туризм на Южных Курилах планируют за счет инвесторов. В рамках развития туристического кластера «Южные Курилы», в который входят острова Кунашир и Шикотан, сегодня подбираются площадки, определяются направления и необходимая инфраструктура для потенциальных инвесторов. Об этом рассказал руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский на заседании сахалинского правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Туристический потенциал Кунашира и Шикотана – многогранен. Сегодня на двух островах располагается 19 объектов туристического показа, 7 особо охраняемых природных территорий, 4 вулкана, имеется множество термальных источников, пеших маршрутов – все это дает возможность для создания уникального турпродукта для жителей и гостей региона.
– Туристический спрос на эти острова колоссальный. В прошлом году их посетило около 6 тысяч туристов. В перспективе мы оцениваем возможность роста туристического потенциала до 30 тысяч человек. Но пока инфраструктура не справляется даже с имеющимся потоком. В связи с этим мы разработали ряд мер и предложений, которые позволят в краткосрочной и долгосрочной перспективах развивать туризм на этих островах, – рассказал руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.
При участии инвесторов на островах планируется развитие туристической и инженерной инфраструктуры. К примеру, на одном из самых популярных маршрутов на Кунашире – к вулкану Тятя – рассматривается возможность создания зоны отдыха и обустройства базового лагеря у подножия вулкана как стартовой точки восхождения. Озеро Весловское отлично подходит для строительства смотровой площадки с биноклями для наблюдения за тюленями и птицами. На пути к вулкану Менделеева планируется маркировка тропы, благоустройство опасных участков, строительство лестниц, ограждений, подвесных мостов, создание мест отдыха по маршруту. На мысе Край света острова Шикотан предлагается обустройство смотровых площадок на ключевых видовых точках, создание поручней и веревочных перил для безопасности туристов, установка информационных стендов, благоустройство территории вокруг маяка Шпанберга.
Напомним, ранее два проекта Сахалинской области вошли в топ-30 конкурса федерального агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Помимо «Южных Курил», это «Лагуна Буссе» - проект по созданию туристического кластера на территории Корсаковского района. Сегодня идет отбор в 10-ку лучших, который завершится в октябре.
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