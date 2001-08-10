Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 27 августа в вечернее время закроют для проезда ул. Горького и пл. Победы

В Южно-Сахалинске 27 августа в вечернее время закроют для проезда ул. Горького и пл. Победы

В Южно-Сахалинске на время проведения репетиций мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских остров будут вводится ограничения для движения и парковки автотранспорта.

Так, первая репетиция состоялась вчера, 25 августа. Там запретили остановку транспортных средств с восточной и западной сторон пл. Победы. С 19.30 и до 22.30 было закрыто движение по ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая пл. Победы .

Вторая репетиция состоится 27 августа, схема перекрытия будет аналогичная, остановка транспорта на пл. Победы будет запрещена с 13.00  до 22.00. 

Генеральная репетиция состоится 29 августа, о схеме перекрытия будет сообщено дополнительно.   

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