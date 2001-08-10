Перечень лекарств по федеральной льготе значительно расширится в 2021 году
Со следующего года более чем на 100 наименований планируется расширить перечень жизненно необходимых лекарств. В реестр войдут инновационные, эффективные препараты, а общее количество медикаментов превысит 500 позиций.
В этом году на федеральном уровне был изменен порядок выписки и назначения лекарственных препаратов. Теперь можно получить рецепт на курсовое лечение в течение трех месяцев, а в некоторых случаях – до полугода. Благодаря этому пациентам реже приходится обращаться в медицинские учреждения за выпиской медикаментов. А срок действия рецепта продлен до 90 дней.
Иногда пациенты отказываются от получения лекарств и предпочитают денежную компенсацию. Региональное министерство здравоохранения рекомендует сахалинцам и курильчанам возобновить свое право на получение набора социальных услуг.
– Особенно это важно для пациентов с хроническими заболеваниями. Получение в полном объеме необходимой лекарственной терапии влияет на качество и продолжительность жизни пациентов. Стоимость их лечения может многократно превышать сумму ежемесячной выплаты, – подчеркнула референт отдела лекарственного обеспечения сахалинского минздрава Ольга Воронова.
Правом на получение бесплатных лекарств жительница Южно-Сахалинска Лариса Иванова пользуется уже пятый год – с тех пор, как у нее диагностировали сахарный диабет.
– Я лечусь во второй поликлинике, а лекарства получаю в аптеке №65. Очень удобно. Врач оформляет электронный рецепт, а я прихожу и получаю необходимые препараты в одном месте. Если бы я покупала все за свой счет, лечение вышло бы мне в копеечку. Плюс не нужно бегать по аптекам города, искать медикаменты, – поделилась Лариса Иванова.
– Граждан за льготными препаратами обращается очень много. Чаще всего это пациенты с сахарным диабетом и патологиями дыхательной системы. В среднем люди получают от 4 до 18 препаратов. При временном отсутствии лекарств рецепт ставится на отсроченное обслуживание. Мы записываем контакты пациентов и сообщаем сразу, как препараты поступают, – фармацевт аптеки №65 Евгения Силупс.
Чтобы бесплатно получать положенные по федеральной льготе лекарства, необходимо выбрать набор социальных услуг в натуральном выражении (не деньгами). Сделать это можно до 30 сентября включительно в региональном отделении Пенсионного фонда. Также можно подать электронное заявление через личный кабинет на сайте ПФР либо на портале gosuslugi.ru. В случае, если человек ранее уже выбрал льготу в натуральном выражении и в следующем году хотел бы сохранить право на нее, заявление оформлять не нужно.
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