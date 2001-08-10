Ветеранам вручили телефоны с пожизненной бесплатной связью

Вчера, 25 августа, спикер регионального парламента Андрей Хапочкин и председатель комитета по соцполитике Виталий Гомилевский вручили телефоны с номерами экстренных служб ветеранам Великой Отечественной войны Декабрине Пушкаревой и Альберту Шубину.

В Сахалинской области стартовала совместная акция партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны мобильными телефонами.

Этот мобильный телефон – необходимое для ветеранов средство оперативного реагирования и экстренной помощи, в него будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера.

Первым ветераном, получившим мобильный телефон стала Декабрина Михайловна Пушкарева. Она была искренне рада приходу гостей и лишь немного посетовала на то, что не может пока принять их достойно, так как в ее квартире идут ремонтные работы.

- Декабрина Михайловна – легендарный человек, - рассказал Андрей Хапочкин, - во время войны она была санинструктором и в августе 1945 года принимала участие в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов - вывозила с поля боя раненых бойцов. Она кавалер Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Почетный гражданин Сахалинской области и города Южно-Сахалинска. – отметил парламентарий.

Еще одним обладателем телефона стал участник Великой Отечественной войны Альберт Иванович Шубин. Он отправился на фронт сразу после окончания пехотного училище в Хабаровске в звании младшего лейтенанта, участвовал в боевых действиях и получил тяжёлое ранение в боях под Кинесбергом. Несмотря на возраст и болезни, ветеран нашел в себе силы поделится с парламентариями воспоминаниями о сражении под Кенигсбергом.

- К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и наличие такой экстренной связи позволит им в случае крайней необходимости, не теряя секунды, связаться с экстренными службами и сообщить о проблеме, или попросить о помощи. – пояснил Виталий Гомилевский.

- Наши дорогие ветераны находятся в том почтенном возрасте, когда очень важно быть на связи. – добавил Андрей Хапочкин, - Теперь у них есть телефоны и сим-карты с бесплатным тарифом, который позволяет безгранично пользоваться услугами связи. Ветераны-фронтовики смогут сколько угодно долго общаться по телефону с друзьями и родственниками – детьми, внуками, правнуками. Это важно! Ведь человеческое общение — самое ценное, что есть в этом мире, - подчеркнул спикер регионального парламента.

Сегодня на территории Сахалинской области проживают 72 фронтовика и все они до 3 сентября будут обеспечены средствами индивидуальной связи. Партнером акции выступила «Большая тройка» операторов связи, предоставившая сим-карты, которые позволят пользоваться услугами связи бесплатно.