Ветеранам вручили телефоны с пожизненной бесплатной связью
Вчера, 25 августа, спикер регионального парламента Андрей Хапочкин и председатель комитета по соцполитике Виталий Гомилевский вручили телефоны с номерами экстренных служб ветеранам Великой Отечественной войны Декабрине Пушкаревой и Альберту Шубину.
В Сахалинской области стартовала совместная акция партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны мобильными телефонами.
Этот мобильный телефон – необходимое для ветеранов средство оперативного реагирования и экстренной помощи, в него будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера.
Первым ветераном, получившим мобильный телефон стала Декабрина Михайловна Пушкарева. Она была искренне рада приходу гостей и лишь немного посетовала на то, что не может пока принять их достойно, так как в ее квартире идут ремонтные работы.
- Декабрина Михайловна – легендарный человек, - рассказал Андрей Хапочкин, - во время войны она была санинструктором и в августе 1945 года принимала участие в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов - вывозила с поля боя раненых бойцов. Она кавалер Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Почетный гражданин Сахалинской области и города Южно-Сахалинска. – отметил парламентарий.
Еще одним обладателем телефона стал участник Великой Отечественной войны Альберт Иванович Шубин. Он отправился на фронт сразу после окончания пехотного училище в Хабаровске в звании младшего лейтенанта, участвовал в боевых действиях и получил тяжёлое ранение в боях под Кинесбергом. Несмотря на возраст и болезни, ветеран нашел в себе силы поделится с парламентариями воспоминаниями о сражении под Кенигсбергом.
- К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и наличие такой экстренной связи позволит им в случае крайней необходимости, не теряя секунды, связаться с экстренными службами и сообщить о проблеме, или попросить о помощи. – пояснил Виталий Гомилевский.
- Наши дорогие ветераны находятся в том почтенном возрасте, когда очень важно быть на связи. – добавил Андрей Хапочкин, - Теперь у них есть телефоны и сим-карты с бесплатным тарифом, который позволяет безгранично пользоваться услугами связи. Ветераны-фронтовики смогут сколько угодно долго общаться по телефону с друзьями и родственниками – детьми, внуками, правнуками. Это важно! Ведь человеческое общение — самое ценное, что есть в этом мире, - подчеркнул спикер регионального парламента.
Сегодня на территории Сахалинской области проживают 72 фронтовика и все они до 3 сентября будут обеспечены средствами индивидуальной связи. Партнером акции выступила «Большая тройка» операторов связи, предоставившая сим-карты, которые позволят пользоваться услугами связи бесплатно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:32 20 Августа Уголовное дело возбуждено по факту пропажи 17-летнего юноши на Сахалине
17:12 20 Августа Семья и сахалинская полиция ищут 31-летнего жителя Новотроицкого
09:34 20 Августа 59 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
10:42 21 Августа Торжественные митинги в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны пройдут на Курилах
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?