Самым популярным пляжем Сахалина назвали Охотск

Аналитики МТС составили рейтинг популярных пляжей Сахалинской области. Этот вывод они сделали, сопоставив мобильный трафик из разных мест отдыха на острове. За июль островитяне скачали и отправили на 40-300% больше данных, сообщили в пресс-службе компании МТС.

Лидером по популярности посещения стал протяжённый и широкий пляж в Охотском. Здесь за июль этого года в сравнении с другими месяцами в году трафик показал взрывной рост почти в три раза.

На втором по популярности месте оказался Анивский пляж. Легкодоступность пляжа - одна из причин его популярности наряду с тёплой водой, очень широкой прибрежной полосой и живописными видами. Сюда чаще приезжают на 2-3 дня, активно общаются в мессенджерах, стримят музыку и смотрят потоковое видео, при этом практически не совершают голосовые вызовы. По данным аналитиков МТС, мобильный трафик здесь вырос на 52% по сравнению с прошлым годом.

Третье место по популярности отдыхающих занимает пляж Яблочного, который считается одним из лучших мест для купания - чистое теплое море и мелкий белый песок с широкой прибрежной полосой, красивый закат и транспортная доступность. Трафик в июле 2020 вырос на 40% по сравнению с 2019 годом.

В ТОП-5 популярных мест Сахалина также вошли пляжи в бухте Тихой - отличное место для отдыха у моря и рыбалки. Общий объём мобильного трафика за летний сезон здесь увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.