Обучение в школах Сахалинской области в период пандемии пройдет в новом формате

Обучение в школах Сахалинской области в период пандемии пройдет в особом формате. Ступенчатая система позволит разделить потоки учеников – они будут приходить на уроки поочередно и с интервалом во времени (10-15 минут). Кроме того, за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. В разное время для коллективов будет проходить большая перемена. О новых правилах организации учебного процесса речь шла на традиционной августовской педагогической конференции.

– Количество учебных часов в этом году останется прежним, а все занятия в школах нашего региона будут очными – живого общения с учителем не заменит ничто, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, принявший участие в мероприятии. – Однако мы готовы к любым сценариям. К примеру, если в классе кто-нибудь заболеет коронавирусом, весь коллектив отправят на дистанционное обучение. Причем период карантина будет ограничен – 14 дней. При этом остальные классы образовательного учреждения продолжат работать в обычном формате.

Гостем конференции стал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов. Он отметил высокие результаты островных учеников в сдаче ЕГЭ. Так, максимального показателя в 100 баллов добились 9 участников единого госэкзамена 2020 года. Кроме того, 29 выпускникам вручили региональный знак отличия с выплатой по 100 тысяч рублей. 181 юный сахалинец и курильчанин награжден федеральной медалью «За особые успехи в учении».

– Рособрнадзор провел глубочайший анализ результатов ЕГЭ со всей страны. Мы можем сказать, что на территории Сахалинской в этом направлении – одни улучшения. По ряду предметов средний бал увеличился на десятки процентов. Это большое достижение и министерства образования островного региона, и каждого учителя в отдельности. Также выросло количество медалистов, – заявил Борис Чернышов. – От себя лично хотелось бы сказать, что система образования в Сахалинской области – одна из самых динамично развивающихся в России. Безусловно, губернатор очень активно продвигает на федеральном уровне меры поддержки сферы. Благодарю вашего министра образования и всех учителей.

Отметим, 1 сентября в школу отправятся почти 60 тысяч юных островитян, более 6 тысяч из них – первоклассники. В этом году, в сахалинские и курильские школы трудоустроено 166 педагогических работников, 82 из которых – молодые специалисты. В рамках реализации президентской программы «Земский учитель» сельские учебные заведения приняли 39 новых педагогов.

– С 1 сентября по решению главы государства Владимира Путина в школах вводится поощрение за классное руководство с сохранением имеющихся региональных выплат. С учетом северных надбавок в островном регионе размер поощрения будет гораздо выше, чем в среднем по стране – от 9,5 до 14 тысяч рублей, – рассказала областной министр образования Анастасия Киктева.

Стоит также отметить, что в новом учебном году бесплатное горячее питание будут получать более 35 тысяч сахалинских и курильских школьников. Это все учащиеся начальных классов, дети из многодетных, малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей, представители коренных малочисленных народов Севера. Всего бесплатным горячим питанием во время образовательного процесса обеспечат более половины от всех обучающихся детей в регионе. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено свыше 605 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2019-ом. Почти 120 миллионов рублей в этом году направлено на ремонт пищеблоков, а также на поставку и монтаж технологического оборудования для них.