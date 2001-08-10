Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на общегородское восхождение на гору Российскую

Сахалинцев приглашают на общегородское восхождение на гору Российскую

Сахалинцев приглашают на общегородское восхождение на гору Российскую, которое состоится 6 сентября. Регистрация участников и инструктаж пройдет на месте старта на верхней площадке "Горного воздуха" с 9:00 до 11:00. В это время подъемы на канатной дороге будут бесплатными. 

Организаторы мероприятия сообщают, что с собой нужно иметь средства индивидуальной защиты, перекус на день, термос с чаем и одежду, соответствующую восхождению и по сезону. Тропу промаркируют, а по всему маршруту волонтеры будут указывать дорогу.  

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