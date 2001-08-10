«Шепот звезд» перенесли на другой день из-за непогоды
Погода внесла свои коррективы в «Шепот звезд» на «Горном воздухе». Из-за ожидаемых обильных осадков было принято решение перенести мероприятие. Гостей ждут 4 сентября в 18:00 на средней площадке СТК "Горный воздух".
Напомним, гостей вечера ожидает обширная культурная и развлекательная программа. Выступит группа ROOM 420 BAND и другие коллективы. Деревянные игры, мыльные пузыри, аквагрим, дженга, мастер-классы - это лишь часть развлечений, которые будут ждать гостей «Шёпота звезд». Сделать фото посетителям предлагают на фотозоне праздника, а выиграть призы и сертификаты от партнеров можно будет в лотерее. Нарисовать свой «космос» смогут новички и художники из числа участников и многое другое. Приятным дополнением станет возможность выиграть парный сертификат от одного из сахалинских туристических агентств на посещение маяка «Анива».
- «Сахалинская погода капризна, поэтому мы вынуждены перенести праздничный вечер «Шепот звезд» на другую дату. Мы хотим, чтобы жители и гости нашего города смогли насладиться этим праздником и приятно провести у нас свое время. Мы продолжим работать над культурной программой вечера и планируем насытить ее новыми активностями», - рассказала специалист по связям с общественностью комплекса Анастасия Ульянова.
Организаторы напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и надевать маску при подъеме на канатной дороге, а также обрабатывать руки (средства для обработки рук предоставят бесплатно).
В день проведения мероприятия 4 сентября канатная дорога будет работать до 23:00.
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