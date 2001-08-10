Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня

В ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение завтра, 27 августа. Это связано с проведением ремонтных работ на сети водопровода. 

Так, подачу холодной воды ограничат с 10.00 до 14.00 по адресам:

  • ул. Украинская, 123-139, 128-140, 
  • ул. Центральная, 29а-29г, 33а,
  • пер. Красносельский, 6,
  • в поселке Весна (ул. Аграрная, ул. Магистральная, ул. Плодородная, ул. Пригородная).  

В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что телефоны диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40, 497-925.

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