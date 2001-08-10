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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня
В ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение завтра, 27 августа. Это связано с проведением ремонтных работ на сети водопровода.
Так, подачу холодной воды ограничат с 10.00 до 14.00 по адресам:
- ул. Украинская, 123-139, 128-140,
- ул. Центральная, 29а-29г, 33а,
- пер. Красносельский, 6,
- в поселке Весна (ул. Аграрная, ул. Магистральная, ул. Плодородная, ул. Пригородная).
В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что телефоны диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40, 497-925.
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