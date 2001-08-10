Строительство дороги до новой школы в Дальнем планируют завершить к середине сентября

Строительство нового участка ул. Байкальской от ул. Большая Полянка до здания новой школы завершается в Дальнем. Выездное совещание на объекте провел мэр Сергей Надсадин.

Как отмечают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, срок исполнения полного объема работ по контракту — середина сентября. Сегодня подъездной путь к новой школе практически готов: обустроены тротуары, идут финальные работы по укладке асфальта на проезжей части, затем нанесут дорожную разметку. Далее строители перейдут к работам на следующем участке — от здания школы до конца улицы.

Участники совещания обсудили дальнейший ход работ, в том числе и по благоустройству, установке уличного освещения с учетом того, что этот участок в ближайшие дни откроют для движения автомобилей и пешеходов.