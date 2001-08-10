Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Строительство дороги до новой школы в Дальнем планируют завершить к середине сентября

Строительство дороги до новой школы в Дальнем планируют завершить к середине сентября

Строительство нового участка ул. Байкальской от ул. Большая Полянка до здания новой школы завершается в Дальнем. Выездное совещание  на объекте провел мэр Сергей Надсадин.

Как отмечают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, срок исполнения полного объема работ по  контракту — середина сентября. Сегодня подъездной путь к новой школе практически готов: обустроены тротуары, идут финальные работы по укладке асфальта на проезжей части, затем нанесут дорожную  разметку. Далее строители перейдут к работам на следующем участке — от здания школы до конца улицы.

Участники совещания обсудили дальнейший ход работ, в том числе и по благоустройству, установке уличного освещения с учетом того, что этот участок в ближайшие дни откроют для движения автомобилей и пешеходов.

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