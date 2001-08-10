На Дагинских источниках собираются открыть физиотерапевтическое отделение. Такая информация прозвучала в ходе онлайн-встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Ногликского района.

Сейчас рассматривается вопрос о передаче Дагинских термальных источников Ногликской ЦРБ. В перспективе здесь планируется развернуть физиотерапевтическое отделение с лечебными койками на условиях государственно-частного партнерства.

Как рассказал глава Ногликского района Сергей Камелин, все лето Даги были очень востребованы как среди местных жителей, так и гостей. Количество посетителей на источниках выросло в несколько раз.

Подрядчик под надзором общественности и представителей власти устранил недочеты в реконструкции. Каждый день проводится мониторинг температур. Последние замеры показывают: 40-42 градуса в северных источниках и 36-38 градусов – в южных. В ближайший год работы по благоустройству термального комплекса будут продолжаться. Здесь появятся дорожки, ограждение для безопасности посетителей.

В прямом эфире прозвучал также вопрос о строительстве набережной в Ногликах. Жителям района ответили, что оно начнется с обустройства парка «Застава», посвященного 75-летию Великой Победы. Патриотический парк станет основной зоной отдыха и началом набережной.

Обустройство современного общественного пространства начнется уже в следующем году, завершить его планируется в 2022-ом. Появление нового места отдыха стало возможным благодаря инициативным жителям, которые выдвинули этот проект в рамках программы «Развитие территорий» и получили около 100 миллионов рублей на реализацию своей идеи из областного бюджета.

Во время прямой линии жители северного района затронули также экологическую тему.

– У нас по дороге на море большая свалка строительного мусора. Как же так, если говорят, что все свалки убрали? – поделилась Ирина Королева из Ноглик.

Как стало известно, это территория для временного складирования мусора, откуда его перевозят на полигон. Губернатор поручил убрать все строительные отходы до конца сентября.

Отметим, что в Ногликском районе в этом году ликвидировали 47 незаконных свалок.