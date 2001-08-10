20 новых школ построят в Сахалинской области в течение 5 лет. Возведение 8 из них уже вошло в активную фазу. Благодаря открытию новых учебных заведений на островах планируют ликвидировать вторую смену. Такая информация прозвучала в ходе традиционной региональной августовской педагогической конференции.

– Очень важно, чтобы наши дети получали качественные знания и показывали отличные результаты. Добиться этого невозможно без строительства современных объектов образования, – считает губернатор Валерий Лимаренко.

Так, в 2020 году распахнут свои двери новые школы в Корсакове и Дальнем. Откроется школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в Луговом, а также дополнительный корпус школы № 6 в Южно-Сахалинске.

Новые учебные заведения сейчас строят в Макарове, Смирных, Северо-Курильске, Ногликах, Шахтерске, в селах Кировское Тымовского района и Рейдово на Итурупе. Также школу-детский сад возводят в селе Головнино на острове Кунашир.

– На 2021 год запланировано строительство дополнительного здания к школе №30 в Южно-Сахалинске. Оно будет рассчитано на 550 мест. Дальнейшую ликвидацию второй смены планируется завершить к 2025 году за счет строительства 12 новых школ, – подчеркнула областной министр образования Анастасия Киктева.

В ближайшие 3 года сразу 3 крупных объекта образования планируется открыть в островной столице. Школы на 1260 мест появятся на улицах Больничная и Комсомольская, на 800 – в 19-ом микрорайоне.

Кроме того, новую школу в селе Троицком Анивского района смогут посещать 1200 ребят.

На 300 мест планируют возводить учебное заведение в Невельске, на 400 – в Холмске, на 925 – в Долинске, на 800 – в Углегорске, на 550 – в Александровске–Сахалинском, на 550 – в Южно-Курильске. Школа–детский сад на 90 мест появится в селе Взморье Долинского района, на 200 – в селе Пензенское Томаринского городского округа.

Также дополнительными корпусами обзаведутся 19 и 8 школы областного центра.

Отметим, в 2019 году на базе 15 сельских школ в 11 районах области открыли центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020 году таких школ станет на 33 больше. Возможность изучать предметы на современном высокотехнологичном оборудовании в этом году получат более девяти тысяч учащихся из небольших населенных пунктов.