На Сахалине и Курилах более 2 тысяч многодетных семей улучшили жилищные условия за счет областной выплаты. Мера поддержки реализуется с 2014 года в рамках нацпроекта «Демография» и предназначена для семей с тремя и более детьми, которые нуждаются в жилплощади. Они могут получить выплату в размере половины стоимости приобретаемого или строящегося жилья, но не более 2 миллионов рублей.

– За единовременной выплатой могут обратиться многодетные семьи, у которых третий или последующий ребенок родился не ранее 2013 года. При этом один из родителей должен быть коренным жителем и прожить в области не менее 10 лет. Если родители приезжие, то для получения льготы им необходимо прожить на островах 20 лет. Еще одно важное условие – имеющаяся жилплощадь должна быть меньше установленной нормы жилья на одного человека, – отметила Галина Щёкотова, начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты. – Средства предоставляются как на приобретение готового жилья, так и при заключении договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договора подряда на строительство индивидуального дома.

Для назначения выплаты необходимо обращаться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства. С начала текущего года за счет единовременной выплаты в регионе улучшили свои жилищные условия 200 многодетных семей. Из областного бюджета на эти цели было направлено почти 338 миллионов рублей.