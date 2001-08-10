Студенты первых курсов СахГУ смогут жить в комфортных условиях за счет областных средств. Это стало возможным благодаря совместной работе регионального правительства и руководства Сахалинского государственного университета. Учащимся в возрасте до 23 лет, зачисленным на бюджетные места, будут ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 6200 рублей на оплату места проживания.

– Сахалинский государственный университет сегодня активно развивается. Этому способствуют наши новые программы. К примеру, благодаря проекту «Двух дипломов» островные студенты смогут параллельно получить образование в одном из ведущих вузов страны. Однако, повышая уровень знаний ребят, не стоит забывать о том, в каких условиях они будут учиться – в комфортной обстановке заниматься всё-таки проще. Действующего общежития уже не хватает, поэтому мы решили предоставлять такую меру поддержки, – подчеркнул глава региона.

К примеру, на выгодных условиях студенты смогут жить в новом общежитии на 200 мест. Оно работает на базе хостела, расположенного в планировочном районе областного центра Луговое. В распоряжении ребят – просторная кухня, бытовая техника, душевые, мягкая мебель, четырех- и шестиместные комнаты. На первом этаже здания работает кафе.

Все помещения хостела оборудованы противопожарной сигнализацией, ведется круглосуточное видеонаблюдение, соблюдается пропускной режим. Ежедневно сотрудники заведения проводят уборку всех помещений.

Сегодня губернатор Валерий Лимаренко сделал владельцу хостела сразу несколько предложений, которые повысят привлекательность учреждения. На входе в здание следует провести благоустройство, а на первом этаже открыть комнаты для творческой самореализации. Бизнесмен эти идеи поддержал.

Так, уже к 1 сентября студентам станет доступен зал для самоподготовки – здесь все желающие смогут учиться, общаться и разрабатывать собственные проекты. Кроме того, в этом учебном году здесь планируют разместить тренажерный зал.

– Все воспитанники университета смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi. Хорошая интернет-связь – это большой плюс, поскольку многие материалы для обучения будет необходимо скачивать с нашей цифровой платформы. Также владельцы хостела планируют открыть здесь столовую, чтобы у ребят всегда было горячее питание, – рассказала врио ректора СахГУ Мария Ганченкова. – Кстати, итоговая стоимость места в комнате будет сопоставима с ценой в нашем общежитии. Это 2500 рублей в месяц.

Одним из первых постояльцев нового общежития стал Сергей Лукьянцев, который приехал учиться в Сахалинский государственный университет из Холмска.

– Комната понравилась. Комфортно, уютно. Есть шкафчики, стулья, стол. Можно сказать, почти, как дома. Очень чисто, аккуратно. Кухня хорошая. Даже средства гигиены есть, – поделился впечатлениями студент.

Сейчас в хостеле обустроено 2 этажа. Еще столько же находятся в резерве. Их планируют отремонтировать до конца года. Таким образом, в дальнейшем общежитие сможет принять еще 200 студентов.

Отметим, оформлением и выплатой компенсации занимается Центр социальной поддержки Сахалинской области (ул. Пограничная, 33).