На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
Диспансеризация и профилактические осмотры населения в Сахалинской области были приостановлены в марте текущего года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с урегулированием лечебных процессов принято решение о возобновлении медицинских осмотров, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Комплексные обследования и диспансеризация стали вновь доступны для взрослого населения Сахалинской области, за исключением граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Эти граждане смогут пройти диспансеризацию только после устранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
В южно-сахалинской городской поликлинике №4 диспансеризацию и профилактические осмотры проводят уже на протяжении двух недель. Ежедневно в медучреждении принимают до 30 человек. Для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции все профилактические мероприятия проводятся с соблюдением требований санитарно-противоэпидемического режима.
- Поскольку угроза заражения коронавирусом остается, диспансеризация и профосмотры проводятся с соблюдением мер безопасности, - отмечает и.о. главного врача городской поликлиники №4 Алексей Ефимов. – Приемы проводятся по предварительной записи. На входе пациенты обязательно проходят термометрический контроль бесконтактным способом. Пациенты обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Такие меры предосторожности приняты во всех медицинских организациях области. Кроме того, в лечебных учреждениях предусмотрено разделение потоков пациентов, обратившихся для прохождения профилактических мероприятий и соблюдение интервалов между приемами. Важным критерием является недопущение скученности, одновременно ожидать прием должны не более 5 человек. Напомним, что диспансеризация – это комплексное обследование, которое позволяет своевременно распознать хроническое заболевание, направить пациента на диспансерное наблюдение и своевременно подобрать эффективное лечение, а также выявить факторы риска и предупредить возникновение нового заболевания. Диспансеризация проводится для пациентов бесплатно, по полису ОМС. Пройти такое медицинское обследование могут раз в три года граждане с 18 лет до 39 лет, а старше 40 лет – ежегодно. Если гражданин не попадает под свой год диспансеризации, он может пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. Программа обследования назначается врачом после анкетирования.
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