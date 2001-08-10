СТК «Горный воздух» готовится получить награду национального конкурса
СТК «Горный воздух» готовится получить награду национального конкурса. Спортивно-туристический комплекс стал победителем в номинации «Сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп населения» и обладателем второго места в номинации «Сооружения для зимних видов спорта». Итоги национального конкурса «Арена» были подведены в начале года. Организаторами конкурса выступили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие 235 спортивных сооружений из 61 региона России – стадионы, плавательные бассейны, многофункциональные спортивные комплексы, сооружения для зимних видов спорта, специализированные и плоскостные спортивные сооружения.
Жюри оценивало объекты по ряду критериев, среди которых архитектура и внутренний дизайн спортивного сооружения, функциональность, эффективность деятельности, соответствие требованиям технического регулирования, доступность для маломобильных групп населения.
При проектировании комплекса были учтены самые строгие и современные требования к без барьерной среды. Посетители с ограниченными возможностями здоровья не почувствуют неудобств – продуманно все, от парковок и входных групп, до подъемников. В помещениях нанесены тактильные полосы, установлены специальные экраны, а все надписи продублированы шрифтом «Брайля».
«Все на высшем уровне, для маломобильных граждан созданы все возможности и условия. Работают специальные лифты и подъемники, а персонал приветлив и обучен. Мы на высшем уровне провели Паралимпиаду в ходе которой все службы комплекса прошли самую строгую проверку. На сегодняшний день «Горный воздух», наверное, один из лучших комплексов в нашей стране», - дал свою оценку тренер-преподаватель адаптивной физической культуры СШОР по горно-лыжному спорту и сноуборду Владимир Ополев.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 16 сентября в Москве в рамках знакового мероприятия для спортивной индустрии – Форума Спорт.Туризм.Бизнес и выставки SportB2B Expo. Площадка объединит руководителей образцовых спортивных сооружений разных профилей, позволит неформально пообщаться и обменяться опытом впервые после длительного карантина. Кроме того, победители смогут посетить все выставки, а также присутствовать на образовательной программе форума.
«В современной действительности спорт, как неотъемлемая часть жизни каждого, должен быть доступен для различных категорий гражданин. Любой человек может оказаться в числе маломобильной группы населения и не иметь возможности беспрепятственно получать услуги в различных сферах жизни. Значимость номинации «Сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп населения» заключается в необходимости предусмотреть наилучшие условия для занятий спортом и активным отдыхом маломобильных групп населения любой категории», - рассказала директор информационно-аналитического департамента РАСС Наталия Кочетова.
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