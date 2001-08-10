Две сахалинские школы стали призерами конкурса музеев памяти о войне
В «Единой России» определили победителей конкурса школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне. В номинациях «Городской музей» и «Сельский музей» призерами стали в общей сложности 94 школы. Среди них две — Сахалинские. Конкурс прошел в рамках партийного проекта «Историческая память».
Школа №7 города Поронайска заняла третье место по Дальневосточному Федеральному округу в номинации «Городской музей», а образовательная школа поселка городского типа Вахрушев имени Игоря Фархутдинова стала третьей на Дальнем Востоке в номинации «Сельский музей». Оба учебных заведения получат на нужды своих музеев по 100 тысяч рублей. За первое и второе места полагаются призы в размере 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.
— Мы очень рады за наших призеров. Обе школы достойны этой высокой оценки, — прокомментировала координатор партийного проекта «Историческая память» в Сахалинской области Виктория Кривошеева. – В этом огромная заслуга педагогов, сумевших привлечь внимание своих учеников к теме сохранения памяти о подвигах советского народа. В каждой семье есть своя история о Великой отечественной войне и свой собственный герой – незаметный в масштабах огромной страны, но очень дорогой и любимый для своих близких. Именно этим героям и посвящены музеи. Очень важно помнить, что ценой Победы были жизни миллионов наших сограждан.
Всего в общероссийском конкурсе приняли участие 3 176 школ, то есть каждая двенадцатая школа России.
- Для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях — а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов — планируется пригласить в Москву 7 сентября, — сообщил координатор проекта Александр Хинштейн.
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