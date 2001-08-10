Участок улицы Пионерской закроют для движения в Южно-Сахалинске

Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, 28 августа будет закрыт проезд по участку улицы Пионерской, где продолжаются работы по благоустройству.

Ранее был закрыт для движения автотранспорта участок от улицы Физкультурной до дома №2а.

"С 9.00 28 августа до 8 сентября работы будут проводить на втором участке: от дома №2а до проспекта Мира. Проезд жителей к своим домам будет обеспечен", - добавляют в администрации.