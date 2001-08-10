Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Пионерской закроют для движения в Южно-Сахалинске

Участок улицы Пионерской закроют для движения в Южно-Сахалинске
Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске.
 
Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, 28 августа будет закрыт проезд по участку улицы Пионерской, где продолжаются работы по благоустройству.
 
Ранее был закрыт для движения автотранспорта участок от улицы Физкультурной до дома №2а.
 
"С 9.00 28 августа до 8 сентября работы будут проводить на втором участке: от дома №2а до проспекта Мира. Проезд жителей к своим домам будет обеспечен", - добавляют в администрации.

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