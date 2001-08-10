Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Более 120 семей в Ногликском районе переедут из аварийного жилья за 2,5 года

Более 120 семей в Ногликском районе переедут из аварийного жилья за 2,5 года. Квартирный вопрос подняли во время онлайн-встречи губернатора с жителями северного района. 

На прямую линию главы региона позвонила Ольга Двойнева из Катангли. В прошлом году с ней заключили договор о намерениях на переселение: "А теперь мне говорят, что все откладывается. Если нет новостроек, предоставьте мне вторичное жилье. В нашем доме нет условий для жизни. Постоянные порывы, стены покрыты плесенью и грибком. Мы с соседями страдаем от аллергии". 

Как стало известно во время эфира, предоставить женщине квартиру на вторичном рынке возможности нет. Муниципальный фонд не располагает жильем такой большой площади. Губернатор поручил решить вопрос с переселением жительницы северного района до конца 2021 года. Ей предоставят квартиру в новостройке по улице Петрова в Ногликах. 

Там сейчас приступили к строительству двух домов на 48 квартир, сдать их планируют в конце следующего года. Еще два дома на 64 квартиры возведут по улице Тымской, окончание намечено на 2022 год. Полностью закрыть проблему аварийного жилья в районе планируют до конца 2024 года. 

Множество вопросов на онлайн-встрече коснулось также проблемы строительства и ремонта дорог. Молодая мама Светлана рассказала, что дорога от центра поселка до поликлиники не освещается. В следующем году этот вопрос решат. Для этого участка дороги уже готов проект с положительным заключением экспертизы. Здесь появится асфальтовое покрытие, тротуар, освещение и автобусный павильон. 

Для текущего содержания улично-дорожной сети в Ногликах и селах района заключен контракт на 49 миллионов рублей, и планируют дополнительно привлечь еще 13 миллионов. Эти расходы включают в себя грейдирование, разметку, содержание знаков, уборку дорожного полотна, а в зимний период – уборку и вывоз снега, борьбу с гололедом.

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