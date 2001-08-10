Более 120 семей в Ногликском районе переедут из аварийного жилья за 2,5 года
Более 120 семей в Ногликском районе переедут из аварийного жилья за 2,5 года. Квартирный вопрос подняли во время онлайн-встречи губернатора с жителями северного района.
На прямую линию главы региона позвонила Ольга Двойнева из Катангли. В прошлом году с ней заключили договор о намерениях на переселение: "А теперь мне говорят, что все откладывается. Если нет новостроек, предоставьте мне вторичное жилье. В нашем доме нет условий для жизни. Постоянные порывы, стены покрыты плесенью и грибком. Мы с соседями страдаем от аллергии".
Как стало известно во время эфира, предоставить женщине квартиру на вторичном рынке возможности нет. Муниципальный фонд не располагает жильем такой большой площади. Губернатор поручил решить вопрос с переселением жительницы северного района до конца 2021 года. Ей предоставят квартиру в новостройке по улице Петрова в Ногликах.
Там сейчас приступили к строительству двух домов на 48 квартир, сдать их планируют в конце следующего года. Еще два дома на 64 квартиры возведут по улице Тымской, окончание намечено на 2022 год. Полностью закрыть проблему аварийного жилья в районе планируют до конца 2024 года.
Множество вопросов на онлайн-встрече коснулось также проблемы строительства и ремонта дорог. Молодая мама Светлана рассказала, что дорога от центра поселка до поликлиники не освещается. В следующем году этот вопрос решат. Для этого участка дороги уже готов проект с положительным заключением экспертизы. Здесь появится асфальтовое покрытие, тротуар, освещение и автобусный павильон.
Для текущего содержания улично-дорожной сети в Ногликах и селах района заключен контракт на 49 миллионов рублей, и планируют дополнительно привлечь еще 13 миллионов. Эти расходы включают в себя грейдирование, разметку, содержание знаков, уборку дорожного полотна, а в зимний период – уборку и вывоз снега, борьбу с гололедом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 20 Августа Семья и сахалинская полиция ищут 31-летнего жителя Новотроицкого
11:32 20 Августа Уголовное дело возбуждено по факту пропажи 17-летнего юноши на Сахалине
09:34 20 Августа 59 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
10:42 21 Августа Торжественные митинги в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны пройдут на Курилах
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?