В шести районах Сахалинской области сегодня ожидается очень сильный дождь

Сегодня днем, 28 августа, в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском и Холмском районах ожидается очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Также днем 28 августа в г. Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов).

29 августа на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.