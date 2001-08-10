В шести районах Сахалинской области сегодня ожидается очень сильный дождь
Сегодня днем, 28 августа, в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском и Холмском районах ожидается очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Также днем 28 августа в г. Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов).
29 августа на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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