Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Отличницу народного образования наградили медалью «Дети войны»

Отличницу народного образования наградили медалью «Дети войны»

Решением правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны" Скоморохова Ольга Николаевна награждена медалью "Дети войны".

Ольга Николаевна родилась 04.06.1945 года в Украине. Вместе с семьей̆ приехала на Сахалин в 1951 году. Окончила педучилище в 1964 году, работала учителем начальных классов в Макаровском районе, затем старшей̆ пионервожатой в посёлке Гастелло.

С участием пионерской организации имени Зои Космодемьянской были проведены встречи с Героями Советского Союза: М. А. Егоровым, водрузившим Знамя Победы на здании Рейхстага, П. И. Шутовым, Г. Г. Светецким, С. Т. Юдиным, участниками  и освободителями Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.

В 1977 году Ольга Николаевна окончила педагогический̆ институт и с 1978 по 2012 год работала учителем истории, социальным педагогом в Гастелловской средней̆ школе. Является отличником народного образования и председателем Поронайской местной̆ организации Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной̆ организации "Дети войны".

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