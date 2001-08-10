Отличницу народного образования наградили медалью «Дети войны»
Решением правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны" Скоморохова Ольга Николаевна награждена медалью "Дети войны".
Ольга Николаевна родилась 04.06.1945 года в Украине. Вместе с семьей̆ приехала на Сахалин в 1951 году. Окончила педучилище в 1964 году, работала учителем начальных классов в Макаровском районе, затем старшей̆ пионервожатой в посёлке Гастелло.
С участием пионерской организации имени Зои Космодемьянской были проведены встречи с Героями Советского Союза: М. А. Егоровым, водрузившим Знамя Победы на здании Рейхстага, П. И. Шутовым, Г. Г. Светецким, С. Т. Юдиным, участниками и освободителями Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.
В 1977 году Ольга Николаевна окончила педагогический̆ институт и с 1978 по 2012 год работала учителем истории, социальным педагогом в Гастелловской средней̆ школе. Является отличником народного образования и председателем Поронайской местной̆ организации Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной̆ организации "Дети войны".
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