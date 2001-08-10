День окончания Второй мировой войны на Сахалине отметят парадом и концертом ансамбля имени Александрова. 3 сентября торжественные мероприятия пройдут во всех районах области. Самые масштабные – в Южно-Сахалинске.

– Впервые в современной истории России мы будет отмечать День окончания Второй мировой войны 3 сентября. Это стало возможным благодаря принятию федерального закона и включения этой даты в перечень дней воинской славы России. Для сахалинцев и курильчан это имеет большое значение, – отметил директор департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов.

В 10:00 на площади Победы в Южно-Сахалинске начнется военный парад. В нем примут участие сводные расчеты 68 армейского корпуса, а также подразделений силовых структур, Юнармии, кадетского корпуса. Всего около 600 человек. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники боев за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Также среди зрителей будет около тысячи участников Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа 2020» более, чем из 70 регионов страны. После парада, в 10:45 состоится церемония возложения цветов у мемориала Славы.

На территории перед историческим парком «Россия – моя история» развернется выставка современного вооружения Российской Армии. Она будет работать весь день.

В городском парке Южно-Сахалинска организуют тематические площадки. Жители смогут познакомиться с бытом солдат времен Второй мировой войны. В 16:00 на картодроме начнется концерт с участием творческих коллективов города.

Финальным событием празднования станет большой концерт с участием ансамбля песни и пляски имени Александрова на площади Победы. Он начнется в 20:30.