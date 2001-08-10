Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Горнозаводске на два дня перекроют 2 улицы

В Горнозаводске на два дня перекроют 2 улицы

В связи с проведением в с. Горнозаводск 30 августа праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, в период с 14.00 час. 29 августа до 14.00 час. 31 августа будет перекрыт проезд по ул. Шахтовой у дома №4а, и по улице Советской от дома № 31 до дома №38.
Просим водителей заранее скорректировать маршрут движения.

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