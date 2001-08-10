В Сахалинской области в несколько раз увеличена скорость мобильного интернета. Модернизация сетей позволила удвоить скорость в ряде муниципалитетов Сахалина, а также на Курильских островах. А благодаря строительству новой волоконно-оптической линии связи в Александровск-Сахалинском районе скорость передачи данных возросла в 4 раза.

Так, проведены работы по увеличению емкости сети 4G и удвоена скорость на сетях четвертого поколения в ряде районов области, в том числе на Кунашире, Итурупе и Шикотане, сообщили в правительстве Сахалинской области.

– Процедуру модернизации на выделенных оператору связи радиочастотах можно сравнить с внедрением двухполосного движения на автодороге вместо однополосного. При высоких нагрузках новая «трасса» мобильного интернета способна справляться с куда большим трафиком, чем раньше. Мы уже отмечаем, что жалоб на качество стало намного меньше, – рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Использование стандарта LTE-1800 позволяет лучше проникать сигналу в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, крупных магазинах.

А в Александровск-Сахалинском районе скорость мобильного интернета удалось увеличить в 4 раза. Там построена новая ВОЛС протяженностью более 60 километров.

– Интернет теперь просто «летает». На такой скорости комфортно скачивать и загружать файлы, смотреть видео в высоком разрешении, играть в онлайне. Особенно удобно пользоваться различными сервисами для работы и учёбы, – поделился житель Александровска-Сахалинского Алексей Лавров.

При этом, новая волоконно-оптическая линия даст возможность другим операторам связи получать альтернативные каналы. В перспективе это техническое решение поможет развить широкополосный доступ в интернет для жителей Александровска-Сахалинского и села Мгачи.