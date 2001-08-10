Замруководителя Рособрнадзора поступил в Сахалинский университет. Борис Чернышов из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сегодня подписал заявление на поступление. В островном вузе он пройдет профессиональную переподготовку по программе начального, основного и дополнительного образования.

Борис Чернышов – выпускник Высшей школы экономики и МГУ имени Ломоносова, в скором времени ему предстоит защита кандидатской диссертации. В Сахалинскую область он прибыл для участия в традиционной августовской педконференции и здесь же решил получить дополнительное образование.

Новый студент Сахалинского госуниверситета считает, что человек никогда не должен останавливаться в саморазвитии. Каждый год он проходит программы профессиональной переподготовки. В 2019-ом изучал информационные технологии в сфере образования, а ранее – менеджмент в этой же отрасли. Получил диплом даже по профессии водителя.

– В СахГУ я буду не только учиться, но и контролировать, как организован образовательный процесс в островном регионе. Сегодня Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин называют приоритетом развитие Дальневосточного федерального округа. И я на собственном примере захотел стать частью Дальнего Востока и взойти на борт Сахалинского государственного университета, который первым в России будет проводить программу двух дипломов, – сказал заместитель руководителя Рособрнадзора.

Врио ректора Сахалинского госуниверситета Мария Ганченкова отметила, что программа профессиональной переподготовки дает возможность специалистам с высшим образованием получить новую квалификацию.

– Это программа, которая предполагает не менее 500 часов учебного времени для слушателя. Мы активно задействуем дистанционный формат преподавания и держим высокий уровень учебных программ, чтобы привлечь людей с высшим образованием из разных регионов страны. Такой формат востребован в профессиональном сообществе, так как позволяет учиться в свободное от работы время, – добавила Мария Ганченкова.

Следует отметить, что развитие главного вуза островного региона – один из приоритетов работы правительства Сахалинской области. С этого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко запущена программа двух дипломов. Около 350 ребят, которые поступят на бюджетную основу в СахГУ, будут параллельно получать второе высшее образование в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска.

По программе двух дипломов студенты смогут изучать биоинформатику, ресурсы и экономику Мирового океана, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование и другие перспективные направления. Такой подход к высшему образованию позволить закрепить молодежь на островах и готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономики региона.