Замруководителя Рособрнадзора поступил в Сахалинский университет
Замруководителя Рособрнадзора поступил в Сахалинский университет. Борис Чернышов из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сегодня подписал заявление на поступление. В островном вузе он пройдет профессиональную переподготовку по программе начального, основного и дополнительного образования.
Борис Чернышов – выпускник Высшей школы экономики и МГУ имени Ломоносова, в скором времени ему предстоит защита кандидатской диссертации. В Сахалинскую область он прибыл для участия в традиционной августовской педконференции и здесь же решил получить дополнительное образование.
Новый студент Сахалинского госуниверситета считает, что человек никогда не должен останавливаться в саморазвитии. Каждый год он проходит программы профессиональной переподготовки. В 2019-ом изучал информационные технологии в сфере образования, а ранее – менеджмент в этой же отрасли. Получил диплом даже по профессии водителя.
– В СахГУ я буду не только учиться, но и контролировать, как организован образовательный процесс в островном регионе. Сегодня Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин называют приоритетом развитие Дальневосточного федерального округа. И я на собственном примере захотел стать частью Дальнего Востока и взойти на борт Сахалинского государственного университета, который первым в России будет проводить программу двух дипломов, – сказал заместитель руководителя Рособрнадзора.
Врио ректора Сахалинского госуниверситета Мария Ганченкова отметила, что программа профессиональной переподготовки дает возможность специалистам с высшим образованием получить новую квалификацию.
– Это программа, которая предполагает не менее 500 часов учебного времени для слушателя. Мы активно задействуем дистанционный формат преподавания и держим высокий уровень учебных программ, чтобы привлечь людей с высшим образованием из разных регионов страны. Такой формат востребован в профессиональном сообществе, так как позволяет учиться в свободное от работы время, – добавила Мария Ганченкова.
Следует отметить, что развитие главного вуза островного региона – один из приоритетов работы правительства Сахалинской области. С этого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко запущена программа двух дипломов. Около 350 ребят, которые поступят на бюджетную основу в СахГУ, будут параллельно получать второе высшее образование в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска.
По программе двух дипломов студенты смогут изучать биоинформатику, ресурсы и экономику Мирового океана, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование и другие перспективные направления. Такой подход к высшему образованию позволить закрепить молодежь на островах и готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономики региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В шести районах Сахалинской области сегодня ожидается очень сильный дождь
10:12 Сегодня 55 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
10:42 Сегодня Отличницу народного образования наградили медалью «Дети войны»
11:32 Сегодня Жители Шикотана и Кунашира могли почувствовать землетрясение
10:42 21 Августа Торжественные митинги в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны пройдут на Курилах
17:32 21 Августа Вторая половина следующей недели будет дождливой на Сахалине
09:34 21 Августа Еще 56 человек заболели коронавирусом на Сахалине
11:32 21 Августа Депутат Сахалинской областной Думы проведет прием граждан для курильчан
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?