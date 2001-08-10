Южносахалинцев приглашают на ярмарку выходного дня

Жителей и гостей областной столицы 29 августа приглашают на традиционную ярмарку выходного дня.

На торговой площадке, расположенной в районе «Дома торговли» (пр. Мира, 106а), горожане смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию личных-подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводов-огородников по ценам производителей. В широком ассортименте будут представлены: рыбная, мясная, молочная продукция, колбасные, мучные, кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйцо, а также мед.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, важно сохранять социальное дистанцирование и регулярно применять санитайзеры для обработки рук.

Напомним, муниципальная ярмарочная площадка у Дома торговли (пр. Мира, 106а) функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.